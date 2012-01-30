У зв’язку з холодами утворено оперативний штаб

Добкін підписав розпорядження

Харків. 30 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації – начальник цивільного захисту (цивільної оборони) Харківської області Михайло ДОБКІН підписав наказ «Про утворення обласного оперативного штабу». Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, штаб утворено у зв’язку із суттєвим ускладненням погодних умов та різким зниженням температури з метою забезпечення належного функціонування систем життєзабезпечення населення та реагування на можливі надзвичайні ситуації на території області.



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