Замість згорілої в Геївці підстанції збудують нову – Дулуб

Харків. 3 лютого. УНІАН. Ситуація у Зміївському районі перебуває під постійним контролем обласного оперативного штабу.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого застурника губернатора, голову обласного оперативного штабу Валентина ДУЛУБА.

Він повідомив, що 2 лютого о 21.20 сталася пожежа на електричній трансформаторній підстанції в селі Геївка Зміївського району. Внаслідок пожежі були знеструмлені 4 населених пункти: села Геївка, Суха Гомольша, Нижній Бишкин і Черкаський Бишкин із загальною чисельністю 977 мешканців (394 домоволодіння), а також Нижньобишкинська школа. Постраждалих під час пожежі немає.

За словами В.ДУЛУБА, пожежа ліквідована о 22.20, але, за оцінками фахівців «Харківобленерго», підстанція відновленню не підлягає і потребує заміни.

«Для відновлення електропостачання необхідно збудувати електричну підстанцію блочно-модульного типу 35/6 кВ з трансформатором 4 мВА та лінії ПЛ-6 кВ протяжністю 500 метрів. Орієнтовна вартість робіт становить 2,9 млн. грн. Роботи з будівництва трансформаторної підстанції розпочаті, здійснюється підвіз необхідних комплектуючих матеріалів. Будівництво буде виконано силами АК «Харківобленерго»», – повідомив В.ДУЛУБ.

Станом на 9.00 3 лютого силами МНС та військовою частиною розгорнуто 4 пункти обігріву населення, де забезпечено 3-разове харчування. Головами сільських рад та депутатами проведено обхід мешканців з метою виявлення інших незручностей та проблем, пов’язаних з природою, та доведена інформація щодо виникнення зазначеної ситуації. Для життєзабезпечення населення в Зміївський район направлено 8 пересувних дизельних електростанцій.

У зв’язку з морозами заняття у Нижньобишкинській школі призупинені. Для підтримання системи опалення та електропостачання школи використовується дизель – генератор.

«Ситуація перебуває під постійним контролем Зміївської райдержадміністрації та обласного оперативного штабу. Населення послугами газопостачання та теплопостачання забезпечено», – зазначив В.ДУЛУБ.