У 2012 році планується закінчити капремонт районних будинків культури

Харків. 7 лютого. УНІАН. У 2012 році планується в основному завершити капітальний ремонт районних будинків культури в Харківській області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив на прес-конференції начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Дмитро КУЗНЄЦОВ.

За його словами, за останні 2 роки завдяки субвенції з державного бюджету в області були проведені ремонти районних будинків культури. Вже затверджені кошти, заплановані на 2012 рік.

«У цьому році ми, в основному, закінчимо капітальний ремонт районних будинків культури, і вже з 2013 року можемо починати вести мову про те, щоб розширювати цю географію і займатися сільськими будинками культури. Це питання порушувалося на Колегії Міністерства культури, оскільки без підтримки держави досить швидко привести в нормальний стан сільські будинки культури неможливо», - зазначив Д.КУЗНЄЦОВ.