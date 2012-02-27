В Харківській області продовжаться роботи з газифікації населених пунктів

Харків. 27 лютого. УНІАН. У Харківській області 2012 року продовжаться роботи з газифікації населених пунктів.

Про це сказав у ході спілкування з мешканцями Печенізького району голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

«Як зазначає Президент України, захист інтересів селянства та забезпечення життєздатності села є основою конкурентоспроможності вітчизняного АПК та гарантією продовольчої безпеки країни, тому тема газифікації для нас дуже актуальна», - сказав М.ДОБКІН.

«У нас є райони, - зазначив він, - газифіковані більше ніж на 80%, а є райони, де газифікація становить не більше 50%. У минулому році ми домовилися з НАК «Нафтогаз України» про те, що за те, що вони використовують природні ресурси Харківській області за договором на соціально-економічний розвиток буде виділено 150 мільйонів гривень. 100 мільйонів з цих коштів вже освоєно - ми побудували багато об`єктів за ці гроші, в тому числі і багато зробили по газифікації», - повідомив глава області.

За його словами, освоїти всі кошти завадила постанова Кабінету Міністрів, якою заборонялося будь-яким державним підприємствам, у тому числі і НАК «Нафтогаз України» використовувати кошти не за фінансовим планом, що призвело до припинення фінансування.

«Я розмовляв і з Міністром палива та енергетики, і з главою НАК «Нафтогаз України». Зараз цю постанову скасовано, і ми знову з цього року набираємо перелік об`єктів на газифікацію», - повідомив М.ДОБКІН.