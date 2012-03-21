На Харківщині цього року очікується зростання зарплати на 16% - Добкін

Харків. 21 березня. УНІАН. Очікується, що розмір середньомісячної зарплати протягом цього року в Харківській області збільшиться більш ніж на 16 % порівняно з минулим роком і досягне 2819 грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

про це сьогодні на розширеній нараді з обговорення соціальних ініціатив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА поінформував голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, запорукою зростання рівня зарплат стане виконання підписаних в регіоні документів, а одним з найважливіших напрямків соціальних реформ, ініційованих главою держави, є комплексне перетворення підходів до податків, оплати праці і соціального страхування. За його словами, на Харківщині триває активна робота в цьому напрямку.

«На регіональному рівні питання оплати праці вирішуються шляхом виконання Регіональної угоди між обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом сторони роботодавців Харківської області та профспілковими об`єднаннями Харківської області на 2011 - 2012 роки. Очікується, що розмір середньомісячної заробітної плати протягом цього року збільшиться більш ніж на 16 % порівняно з минулим роком і досягне 2819 грн.», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор поінформував зібрання, що на державному рівні планується впровадження механізмів розподілу результатів економічної діяльності, які піднімуть рівень доходів працюючого населення та соціальне забезпечення вразливих верств. Введення податку на багатство, на його думку, - це один з таких механізмів.