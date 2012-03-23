У Харкові відбудеться зліт студентів з Туркменістану

Харків. 23 лютого. УНІАН. У Харкові відбудеться зліт всіх студентів з Республіки Туркменістан, які навчаються на території України.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи результати візиту до Харкова делегації Марийського велаяту Республіки Туркменістан та підписання двосторонньої Угоди про співпрацю між регіонами.

За його словами, Харків вибраний місцем проведення тому, що в цьому місті навається велика кількість туркменських студентів.

«Одним з перших значущих заходів буде зліт всіх студентів з Республіки Туркменістан, які навчаються на території України. Приблизно дві третини всіх студентів навчаються в Харкові, тому саме наше місто було обране базою. Зустрічаючись зі своїм колегою з Туркменістану, ми домовилися, що надамо всіляку допомогу для того, щоб ця зустріч пройшла на хорошому організаційному рівні», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, в основу співпраці й надалі закладаються економічні відносини.

«Для нас ринок Туркменістану - це нові додаткові можливості для просування за межі Україні наших товарів. Ми провели хорошу зустріч. Нам вдалося зустрітися з керівництвом авіаційного заводу, Харківського тракторного заводу, «Електроважмашу». Були передані пропозиції щодо реалізації нашої продукції в Туркменістані. Я бачив, що керівництво Марийського велаяту дуже зацікавлене в тому, щоб наявні економічні відносини ми ще більше розширили», - наголосив М.ДОБКІН.

За його даними, в 2011 році зовнішньоторговельний обіг між Харківською областю і Туркменістаном зріс в 3,7 рази і становив 37, 5 млн. дол.

Губернатор наголосив, що свою частку в реалізацію нових домовленостей внесуть представники не лише органів місцевої державної влади, органів місцевого самоврядування, а й керівники вузів і підприємств. «Ми говорили про можливості співробітництва в плані придбання продукції ХТЗ, підприємств авіабудування і енергетичного машинобудування. Все в наших руках, і, враховуючи, що є дуже серйозні домовленості між керівниками наших країн, нам залишається тільки реалізовувати їх у практичній площині», - передає слова М.ДОБКІНА прес-служба облдержадміністрації.