Авакова залишили під вартою на 40 діб - ГПУ

Харків. 29 березня. УНІАН. Сьогодні судові органи Італії ухвалили рішення про застосування тимчасового арешту терміном на 40 діб до колишнього губернатора Харківщини Арсена Авакова, який був затриманий 26 березня 2012 року у місті Фрозіноне (Італія).

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що у цей термін українська сторона має надати пакет документів, необхідних для проведення екстрадиції А.Авакова.

В ГПУ зазначають, що “28 березня Міністерство юстиції Італійської Республіки отримало від української сторони підтвердження намірів про повернення Арсена Авакова в Україну. Наразі розпочато процедуру екстрадиції”.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА