Металіст залишив собі шанс відігратися в Харкові

Харків. 29 березня. УНІАН. Харківський Металіст прогав перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи лісабонському Спортингу.

Гра щойно завершилася в столиці Португалії. Рахунок гри 2:1 на користь господарів.

Металіст попустив два голи на початку 2-го тайму (Ізмайлов 51, Капель 64), однак сильно провів кінцівку зустрічі, традиційно забивши в доданий час (Хав’єр, 90+1, пенальті).

Харків’яни грали в такому складі: Горяїнов, Вільягра, Папа Гуйє, Торсигльєрі, Обрадович, Торрес, Хав`єр, Соса (Валяєв 90), Бланко (Марлос 77), Тайсон, Крістальдо (Девіч 65). Запас: Дишленкович, Березовчук, Пшеничних, Шелаєв.

У Металіста отримали попередження Торсигльєрі, Папа Гуйє та Хав`єр, і в Харкові їм доведеться пропустити гру.

Матч у відповідь відбудеться 5 березня.

На знімку: гравці Металіста після фінального свистка у матчі 1/4 Ліги Європи з лісабонським Спортингом.

Фото прес-служби ФК «Металіст»