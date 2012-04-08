Сьогодні православні святкують Вербну неділю

Харків. 8 квітня. УНІАН. Християни всього світу святкують сьогодні великі релігійні свята. Православні християни святкують Вербну неділю, а католики та протестанти - Христове Воскресіння.

В усіх церквах проходять святкові служби.Згідно з християнським ученням, цього дня Ісус Христос, за кілька днів до своїх хресних страждань, в`їхав у Єрусалим на віслюку. Люди, оспівуючи його, вистилали дорогу перед ним пальмовим листям.

Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили гілками верби. Це дерево споконвічно в пошані серед українців, оскільки першим сповіщає про прихід весни і має цілющі властивості.

На Вербну неділю в усіх церквах проходить урочистий обряд освячення гілок верби.

Прийнято вважати, що вони при цьому набувають магічних властивостей. Підвішена в червоному кутку освячена гілка верби оберігає житло від попадання блискавки. Дехто робить з листочків верби настоянку, яка лікує від головного болю, шлункових хвороб, загоює рани, знімає температуру і зцілює домашніх тварин.

Також селяни встромляли гілочки верби на городі. Вважається, що таким чином город буде захищений від буревіїв, граду, сильних дощів і урожай буде цього року вдалим.

Виходячи з церкви у Вербну неділю, люди один одноголегко торкалися лозою, кажучи: «Не я б`ю, верба б`є, відтепер через тиждень буде Великдень».