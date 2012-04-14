Добкін привітав харків’ян зі святом Христового Воскресіння

Христос воскрес!

Харків. 14 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав жителів Харківської області зі святом Христового Воскресіння. Повний текст привітання опублікований на офіційному сайті облдержадміністрацї. «Христос воскрес! Почти две тысячи лет эта непреложная истина наполняет глубоким смыслом жизнь человечества. Иисус пришел в этот мир, пострадал в нем и воскрес во имя любви к каждому из нас. И мы, как никогда, нуждаемся в Его защите, Его любви, Его прощении. Христос воскрес! Пусть наши голоса присоединяются к миллионам прославляющих Его Имя на всей земле».

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