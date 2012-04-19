До Харкова на суд у справі проти Тимошенко прибув Зімере

Харків. 19 квітня. УНІАН. До Харкова на засідання суду у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» прибув посол Франції з прав людини Франсуа Зімере.

Як передає кореспондент УНІАН, Ф.Зімере пройшов до зали судових засідань.

Також у залі присутні народні депутати України з різних фракцій, журналісти і представники влади.

Як повідомлялося, початок засідання Київського районного суду Харкова заплановано на 10.00.