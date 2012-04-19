До Харкова на суд у справі проти Тимошенко прибув Зімере
09:56, 19 квітня 2012Харьків
0 0
Засідання розпочнеться за кілька хвилин
Харків. 19 квітня. УНІАН. До Харкова на засідання суду у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» прибув посол Франції з прав людини Франсуа Зімере.
Як передає кореспондент УНІАН, Ф.Зімере пройшов до зали судових засідань.
Також у залі присутні народні депутати України з різних фракцій, журналісти і представники влади.
Як повідомлялося, початок засідання Київського районного суду Харкова заплановано на 10.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter