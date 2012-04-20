Кубок УЄФА предствлаять у Харкові 15-17 травня

Варшава. 20 квітня. УНІАН. Сьогодні у Варшаві офіційно був представлений кубок переможця цьогорічного Чемпіонату Європи з футболу, який понад місяць перебуватиме у турне 14 містами Польщі та України.

Як передає кореспондент УНІАН, у польській столиці кубок презентували мер міста Ганна Гронкевич-Вальтц та директор УЄФА Events Мартін Каллен.

«Цей переможний кубок отримають у Києві, але сьогодні першими маємо можливість його побачити», - представила 8-кілограмовий трофей мер Варшави.

«Гаслом заходу є «Привітай кубок!». Прийдіть, доторкніться та побачте зблизька», - закликав уболівальників М.Каллен.

Як повідомляв УНІАН, кубок Євро-2012 перебуватиме по три дні у польських містах-організаторах чемпіонату - Варшаві, Гданську, Познані, Вроцлаві – з 20 квітня по 6 травня. Один день кубок можна також буде побачити у Лодзі (7 травня), Кракові (9 травня) і Катовіце (10 травня).

В Україні турне європейський кубок розпочне з Києва - 11-13 травня. Пізніше його можна буде побачити в Івано-Франківську (14 травня), Харкові (15-17 травня), Донецьку (18-20 травня), Дніпропетровську (21 травня), Львові (23-25 травня) та Одесі (26 травня).

На знімках: Кубок УЄФА.

Фото Андрія Кравченка