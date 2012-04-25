Добкін візьме участь у Київському міжконфесійному форумі

Харків. 25 квітня. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін візьме участь у міжнародній конференції «Назустріч змінам - роль релігії в сьогоднішньому світі. Виклики в демократії і світському суспільстві», яка відбудеться в Києві в рамках міжконфесійного форуму.

Протягом 25-26 квітня в ході форуму релігійні і духовні лідери, політики, науковці та експерти обговорюватимуть актуальні проблеми релігії і віри. Зокрема, йтиметься про значення віри в сучасному суспільстві та запобігання расизму і ксенофобії.