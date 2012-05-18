Завдяки Євро-2012 ми переосмислили свої можливості - Добкін

Харків. 18 травня. УНІАН. Завдяки Євро-2012 ми абсолютно переосмислили свої можливості.

Про заявив під час традиційної зустрічі з представниками регіональних ЗМІ «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«Завдяки Євро-2012 ми абсолютно переосмислили свої можливості. Крім віри у власні сили, ми побачили зовсім інші можливості територіальної громади дуже швидко вирішувати, здавалось би, неможливі задачі», - сказав М.Добкін.

За його словами, Харків розвивається дуже швидкими темпами.

«Ми дуже цінуємо ту унікальну ситуацію, що склалася в нашому регіоні. Тісна робота облдержадміністрації, обласної ради та міста призводить до того, що ми не боремося за лаври переможців - хто більше зробив, хто важливіше. Ми не рвемо бюджет на частини, а концентруємо його і спрямовуємо туди, де він принесе максимальну користь. У нас є стратегія розвитку регіону в цілому. Нам треба змінити ставлення людей до того, що є, - сказав М.Добкін.

При цьому він повідомив про факти нищення майна громади у Харкові і виступив з осудом такого варварства.

«Нещодавно знищили декілька лавок, дерев, ліхтарів у різних місцях центру нашого міста. При чому, щось украдене, а щось просто по-варварськи зруйновано й розбито. Якщо ми не навчимося берегти те, що самі робимо, то не зможемо облагородити місто так, щоб утілити мрію Геннадія Кернеса - найближчим часом увірватися в сотню кращих міст світу. Ця мрія дає нам можливість рухатися вперед. Є ціль, є розуміння, як її реалізувати, а все інше - то справа слабких», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.