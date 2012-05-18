Харківщина готова першою в Україні провести адміністративну реформу - Добкін

Харків. 18 травня. УНІАН. Харківська область готова першою в Україні провести адміністративну реформу.

Як повідомив під час традиційної зустрічі з представниками регіональних ЗМІ «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харків готовий стати пілотним проектом у проведенні адміністративної реформи.

«Ми готові в Харкові бути пілотним проектом у проведенні адміністративної реформи. Якщо нам дозволять, ми візьмемо 2-3 райони, проведемо там роботу. Рік проживемо - покажемо плюси, подивимося які мінуси. Після цього наш досвід вже можна буде ретранслювати на всю Україну. Адже за кожним таким рішенням стоять люди: їхня комфортність проживання, їхня безпека та їхні відносини з владою», - передає слова М.Добкіна прес-служба облдержадміністрації.