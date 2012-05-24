Цього року інфекційна захворюваність на Харківщині знизилася на 25%

Харків. 24 травня. УНІАН. За 4 місяці 2012 року інфекційна захворюваність на Харківщині знизилася майже на 25%.

Як повідомила сьогодні в ході прес-конференції заступник головного державного санітарного лікаря Харківської облСЕС Тетяна Тонкошкур, за 4 місяці 2012 року загальна інфекційна захворюваність у Харківській області знизилась на 24,7 %: зареєстровано 72 958 випадків проти 97 397 за аналогічний період минулого року.

«Своєчасне проведення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів санепідслужбою спільно з фахівцями лікувально-профілактичних закладів дозволило контролювати епідситуацію з інфекційної захворюваності та не допустити групових захворювань, спалахів в організованих колективах та серед населення області», - передає слова Т.Тонкошкур сайт облдержадміністрації.