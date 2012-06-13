Представники Нюрнберга високо оцінили підготовку Харкова до Євро-2012

Харків. 13 червня. УНІАН. Представники міста-побратима Нюрнберга (Німеччина) високо оцінили підготовку Харкова до Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, свої враження від організації Євро0-2012 висловив сьогодні у медіа-центрі офіційної фан-зони на площі Свободи заявив віце-мер міста Нюрнберга Клеменс Гзелль.

«У місті панує вільна, святкова атмосфера. Я пишаюся тим, що працівникам нашого муніципалітету теж вдалося взяти участь у підготовці Харкова до Євро-2012, коли вони передавали досвід підготовки до Чемпіонату світу 2006 року. Зокрема, ми ділилися своїм досвідом у питаннях організації системи безпеки. І я із задоволенням відзначаю, що наша робота не минула даремно, що ваше місто прекрасно виглядає. І коли я бачу волонтерів, атмосферу у фан-зоні, я радий, що ми це робили разом», - сказав Клеменс Гзелль.

Начальник відділу міжнародних зв`язків муніципалітету Нюрнберга Норберт Шюргерс також зазначив, що Харків значно змінився за останній час. «Я був у вас у місті 21 рік тому. І тепер я із задоволенням відзначаю, що Харків зробив великий крок у розвитку. У 1991 році було незрозуміло, як розвиватиметься місто, яким воно стане. Сьогодні я бачу, що воно стало гарним і відкритим. І я під великим враженням від того, наскільки добре Харкову вдалося підготуватися до Євро-2012 і як добре тут проводять час уболівальники», - сказав Норберт Шюргерс.

Як зазначили гості з Нюрнберга, у міжнародному волонтерському таборі в Харкові також працюють три волонтери з їхнього міста.

Довідка УНІАН. Нюрнберг є містом-побратимом Харкова з 1999 року.