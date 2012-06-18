База «Металіста» стала фартовою для збірної Португалії

Харків. 18 червня. УНІАН. Збірна Португалії перед матчем Євро-2012 у Харкові оселилися на тренувальній базі ФК «Металіст» у селищі Високому.

Як повідомили коресподенту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», проінсектувати, як почуваються гості перед матчем, до португальців приїхав Олександр Ярославський - інвестор і координатор підготоки Харкова до Євро-2012.

О.Ярославський поспілкувався з тренеським штабом і тривалий час жваво говорив з капітаном збірної Португалії, чемпіоном Європи, володарем «Золотої бутси» і «Золотого м’яча» Кріштіаном Роналду.

У прес-службі зазначили, що О.Ярославський відвідав напередодні поєдинків усі збірні команди, які оселялися на базі ФК «Металіст» і грали свої матчі у Харкові. Президент ФК «Металіст» кожного разу спілкувався з тренерами і провідними футболістами цих збірних.

Оглядачі відзначають, що всі три команди групи В, а це - збірні Данії, Німеччини і Португалії, що готувалися до ігор у Високому, - виграли матчі групового етапу Євро-2012. Голландська збірна, яка зупинялася на базі гольф-клубу у П’ятихатках, всі три «харківські» матчі програла.

За даними УЄФА, О.Ярославський профінансував 30% планових витрат на підготовку Харкова до Євро-2012, виділивши на ці цілі 300 млн. дол. Кошти вкладені в проекти приватно-державного партнерства: реконструкцію стадіону «Металіст» (30 % загальній вартості) та Міжнародного аеропорту «Харків» (фінансування будівництва 2 нових терміналів і реставрації історичної будівлі - 34 % загальній вартості проекту), а також у приватні інвестиційні проекти: будівництво першого в місті 5-зіркового готелю Kharkiv Palace 5* (штаб-квартира УЄФА), тренувальної бази ФК «Металіст», дитячої футбольної академії (Волонтерський центр УЄФА), стадіону «Динамо».