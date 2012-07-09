Федак: для лікування патології хребта у Тимошенко достатньо 2 місяців

Харків. 9 липня. УНІАН. Для лікування патології хребта, яка присутня у екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, достатньо двох місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам головний лікар Обласної клінічної лікарні Богдан Федак.

«У нас є протоколи лікування. По протоколах лікування 2 місяці на лікування патології хребта – це достатньо. Якщо буде 4 – треба йти на інвалідність», - сказав Б.Федак.

Він підтримав вимогу членів Харківського медичного товариства та наголосив на необхідності зустрітися з лікарем німецької клініки «Шаріте» Лутцом Хармсом для обговорення процесу лікування Ю.Тимошенко.

«Давайте ми зараз запросимо лікаря з «Шаріте», з ним поспілкуємося. Можливо, після цього ми зможемо щось сказати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні члени Харківського медичного товариства висловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під керівництвом лікарів берлінської клініки «Шаріте».

«Ми, представники харківської медичної громадськості, хочемо звернутися до німецьких колег з вимогою провести професійний діалог та отримати відповідь на питання, чому лікарі приватної клініки «Шаріте» не можуть вилікувати одну пацієнтку. Можливо, колеги використовують технології методики ій прийому лікування, які не підходять пані Тимошенко? А, можливо, у їхнє завдання не входить поставити пацієнтку на ноги?», - йдеться у заяві харківських медиків.