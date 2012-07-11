За фактом вибуху на компресорній станції порушено кримінальну справу

Харків. 11 липня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за фактом вибуху на Червонодонецькій компресорній станції газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування».

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокурати Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Леоніда Лахтюка.

За його даними, внаслідок вибуху на компресорній станції, який стався сьогодні близько 9.00, постраждало 7 працівників газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування»

Л.Лахтюк зазначив, що майже всі робітники отримали опіки різних частин тіла. На цей час постраждалі доставлені до лікувальних закладів Балаклійського району та Харкова.



На місці події працюють працівники прокуратури області, району, слідчо-оперативна група райвідділу міліції, оперативна група районного управління МНС в області, експерти Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. Бокаріуса та фахівці територіального управління Держгірпромнагляду.



Причини вибуху з’ясовуються.



За вказаним фактом прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах).

