На станції метро «Завод ім. Малишева» затримали чоловіка з гранатою

Харків. 16 серпня. УНІАН. У Харківському метрополітені затримано чоловіка з гранатою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, непрацюючий 41-річний харків’янин був затриманий правоохоронцями 14 серпня о 13.10 у вестибюлі станції метро «Завод імені Малишева».

При особистому огляді у нього оперативники вилучили із сумки гранату Ф-1 із запалом.

Вилучений боєприпас направлено на дослідження. Правоохоронці встановлюють місце та мету придбання бойової гранати. Стосовно її власника вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.