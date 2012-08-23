У Харкові підняли державний прапор

Харків. 23 серпня. УНІАН. У Харкові пройшла урочиста церемонія підняття Державного Прапора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, урочиста церемонія, присвячена Дню Державного Прапора України, пройшла у сквері по проспекту Правди.

У заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, а також керівники силових структур, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та молоді.

Почесні гості привітали жителів Харкова зі світами та відзначили велике значення державного прапора у формуванні української державності.

«Сьогодні особливий день для кожного українця, для кожного громадянина незалежної української держави. День, коли ми вшановуємо нашу національну гордість, нашу святиню, символ буття та боротьби за свободу і незалежність України багатьох поколінь наших пращурів – Державний прапор. Жовто-блакитний стяг піднявся над українськими містами і селами двадцять один рік тому. Два десятиліття незалежності не далися Україні легко. Але нам вдалося подолати хаос та руїну, стабілізувати ситуацію, створити фундамент для масштабних реформ і приступити до їх реалізації», - сказав М.Добкін.

Довідка УНІАН, 23 серпня в Україні святкується День Державного Прапора. Свято встановлене в Україні «…на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України…» за указом Президента України Леоніда Кучми. Відзначається з 2004 року.

У 2009 році Президент Віктор Ющенко заснував щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні. Раніше День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією.