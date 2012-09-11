Захисник вважає незаконним перенесення розгляду справи щодо ЄЕСУ

Харків. 11 вересня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко назвав незаконним рішення судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського про чергове перенесення розгляду справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив на брифінгу після судового засідання.

«Відповідно до закону, суддя в чергове прийняв незаконне рішення. Відповідно до закону, суддя повинен був зупинити провадження у справі до одужання Юлії Володимирівни», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що захворювання Ю.Тимошенко підтверджене висновками німецьких фахівців, результатами обстежень та аналізами. «Навіть підконтрольні українські лікарі не змогли написати, що вона здорова», - додав захисник.

За словами С.Власенка, екс-прем’єр, з огляду на стан здоров’я, фізично не може перебувати у залі судових засідань.

«Юлія Тимошенко не може брати участь у судових засіданнях», - вкотре наголосив С.Власенко.

Він також висловив переконання, що маніпуляції з інформацією щодо стану здоров`я Ю.Тимошенко продовжуватимуться до наступного засідання, яке заплановане на 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, суддя К костянтин Садовський до 15 жовтня оголосив перерву у слуханні кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ.

К.Садовський визначив неможливим проведення засідання за відсутності підсудної.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.

10 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що Ю.Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у харківській лікарні, увосьме відмовилася від участі в судовому засіданні щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».