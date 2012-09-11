ДПтС: Власенко збрехав про сфальшоване інтерв’ю зі співкамерницею Тимошенко

Харків. 11 вересня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України спростовує заяву захисника екс-прем’єр-міністра Сергія Власенка про фальсифікацію інтерв’ю з колишньою співкамерницею Ю.Тимошенко Юлією Абапловою.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ДПтС.

«Державна пенітенціарна служба України інформує, що заяви захисника засудженої Ю.Тимошенко Сергія Власенка про начебто психологічний тиск чи інші незаконні дії стосовно засудженої Ю.Абаплової з боку працівників Качанівської виправної колонії та пенітенціарної служби в цілому є неправдивими, відверто провокаційними і спрямованими на дискредитацію пенітенціарної системи», - сказано у документі.

У зв’язку з цим ДПтС повідомляє, що дозвіл на проведення інтерв’ю з Ю.Абапловою журналістам одного з інформаційних агентств було надано у відповідності до вимог діючої нормативно-правової бази та на підставі офіційного запиту самої редакції.

Крім того у пенітенціарній службі наголосили, що бажання поспілкуватися з журналістами неодноразово виловлювала сама Ю.Абаплова, звертаючись з цього приводу до керівництва колонії.

«Тому, враховуюче особисте бажання засудженої Ю.Абаплової та наявність офіційного запиту на проведення такого інтерв’ю, дозвіл на його організацію було надано у відповідності до вимог чинного законодавства», - підкреслюється у заяві ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, на брифінгу у Харкові С.Власенко заявив, що пенітенціарна служба сфальсифікувала інтерв`ю Ю.Абаплової.

«Цю людину Юлію Абаплову після інциденту 20 квітня цього року, коли Юлію Володимирівну брутально побили, примушували дати свідчення, що це вона побила Тимошенко. Після відмови Юлії Абаплової це зробити її кинули в карцер з обмеженим доступом протягом 5 місяців», - сказав С.Власенко.

Захисник наголосив, що має прямі докази фальсифікації інтерв’ю колишньої співкамерниці Ю.Тимошенко. «Я маю прямі докази фальшування вчорашнього інтерв’ю, я знаю абсолютно чітко, що її примушували сказати те, що вона вчора сказала, але навіть при цьому ця мужня людина не сказала нічого», - наголосив захисник.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

На знімку: начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА