Експерти не радять накопичувати долари

За прогнозами деяких вітчизняних аналітиків, до кінця року євро в обмінних пунктах України подорожчає з нинішніх 7,15-7,20 грн. до 7,35 грн.

Про це повідомляють «Экономические известия».

Експерти рекомендують населенню поступово відмовлятися від заощаджень в американській валюті на користь гривні та євро, навіть якщо зростання останнього дещо сповільниться.

«Збільшені фінансові ризики на ринку нерухомості, що охоплюють США і країни Західної Європи, а також деякі ознаки уповільнення економічного зростання в країнах Євросоюзу слідом за США (що не в останню чергу є наслідком різкого зростання обмінного курсу євро і фунта стерлінгів до долара) примусять Банк Англії та ЄЦБ відмовитися від подальшого підвищення облікових процентних ставок до кінця цього року», - цитує видання директора департаменту операцій на фінансових ринках банку «Фінанси та кредит» Андрія ВОЙТЕНКА.

На думку начальника казначейства «Єврогазбанку» Максима ЛІВНЯ, серед членів кредитного комітету Банку Англії напевно є такі, що проголосували за зниження ставки. Отже, фунт в короткостроковій перспективі може знизитися щодо долара, але відвоює свої позиції протягом шести-дев`яти місяців.