Армія РФ зможе силою 'визволяти' росіян за кордоном: Кремль готує закон

Він передбачає застосування армії проти іноземних судів та міжнародних трибуналів.

У Москві розробили законопроєкт, який дозволить використовувати армію для захисту своїх громадян, що опинилися під слідством в інших країнах. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на свіжі документи, що з’явилися на сайті російського парламенту.

Ця ініціатива фактично дає "зелене світло" на застосування військової сили проти іноземних судів та міжнародних трибуналів, рішення яких РФ відмовляється визнавати.

Як зазначає ЗМІ, ключову кнопку "пуск" у кожному такому випадку натискатиме особисто президент.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін акцентує, що депутати розглянуть це питання якнайшвидше.

"Західна система правосуддя повністю дискредитувала себе", - цитують його журналісти.

Політолог Катерина Шульман з Євразійського центру Карнегі розповідає, що цей крок є прямим шантажем на адресу Гааги.

Вона ділиться думкою, що Кремль намагається надіслати світу дуже просте й агресивне повідомлення:"Якщо ви спробуєте затримати когось із наших, ми можемо відправити спецназ".

Експертка також додає, що така риторика розрахована на звичайних росіян, аби вселити їм ілюзію повної безпеки та "батьківської опіки" держави.

Цифровий тиск

Раніше УНІАН писав, що російський Z‑блогер, відомий раніше як прихильник Кремля, несподівано розкритикував Володимира Путіна, назвав його воєнним злочинцем і закликав до його відставки та суду за війну в Україні, що спричинило широкий резонанс у соцмережах. Після цього різкого повороту політичної позиції його відправили до психіатричної лікарні в Санкт‑Петербурзі, де він перебуває в стаціонарі в одному з відділень для чоловіків із нібито симптомами психічного розладу.

Додамо, що у Росії посилюється контроль над інтернетом і владою просуваються державні сервіси замість західних платформ, одночасно блокуючи чи обмежуючи доступ до популярних месенджерів на кшталт Telegram. У звʼязку з цим у російському месенджері MАХ користувачі помітили, що їх примусово підписали на канал відомого кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова без можливості відписатися. Це викликало скарги в інтернет‑спільнотах, де люди показували, як відписатися технічно неможливо, і зазначали, що підписки оновлюються автоматично.

