'Гриб', що раптом побіг: вчені натрапили на павука, який навчився видавати себе за інших

У тропічних лісах Еквадору вчені виявили новий вид павука, який маскується під паразитичний гриб - той самий тип організмів, що надихнув творців серіалу The Last of Us, пише The New York Times.

Незвичайну знахідку зробив герпетолог Александер Бентлі під час екскурсії в амазонських джунглях. Зокрема, демонструючи туристам гриб кордицепс - паразита, що вбиває комах і "керує" їхньою поведінкою, - він натрапив на щось дивне: "гриб" раптом почав рухатися.

Спершу дослідник припустив, що знайшов новий тип кордицепса, який здатен змушувати свого носія рухатися навіть після зараження. Однак після публікації знахідки на платформі iNaturalist з’ясувалося, що це не гриб, а павук, який імітує зараження.

Йдеться про гриб роду Gibellula - паразит, близький до кордицепсів, що заражає павуків. Саме під нього і "маскується" новий вид.

Згодом вчені ідентифікували павука як представника рідкісного роду Taczanowskia. Подальші дослідження підтвердили: це раніше невідомий науці вид, який отримав назву Taczanowskia waska.

Паразитичні гриби поширюються, заражаючи безхребетних. Потрапивши в організм, вони розростаються всередині, впливають на нервову систему і змінюють поведінку жертви, зрештою вбиваючи її. Саме тому їх часто порівнюють із "зомбі-інфекцією".

Нововиявлений павук імітує вигляд такого зараження: на його тілі є вирости, схожі на грибні структури, які зазвичай проростають із тіла зараженої жертви.

За словами дослідників, що завдяки такому маскуванню павуку легше пристосуватися і продовжити свій рід. Імітуючи мертвий або заражений організм, він стає менш привабливим для хижаків. Крім того, це може допомагати в полюванні: потенційна здобич не сприймає його як загрозу і підпускає ближче. Цікаво, що павуки цього роду не плетуть ловчих сіток, а полюють із засідки, хапаючи здобич у повітрі передніми лапами.

Рідкісна знахідка і нові питання

Павуки роду Taczanowskia вважаються вкрай рідкісними – від моменту їх опису у 1879 році їх спостерігали лише кілька разів. Більшість відомих особин – самки, тоді як самці значно менші й майже не трапляються дослідникам.

На сьогодні у світі описано близько 53 тисяч видів павуків, однак, за оцінками вчених, ще десятки тисяч залишаються невідомими.

Дослідники наголошують: навіть ті істоти, які часто викликають у людей відразу, можуть виявитися унікальними відкриттями для науки.

