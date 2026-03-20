Фронт все ближче: з частини Слов'янська будуть примусово евакуювати дітей

Йдеться, зокрема, про майже 30 вулиць.

Підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська, найбільш уразливих для ворожих обстрілів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.

Йдеться про вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка та Подільська.

Крім того, це в’їзди В’ячеслава Чорновола та Криничний; провулки Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка та Селянський.

Філашкін зауважив, що цей наказ було передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореним Кабінетом міністрів України.

"Зберегти життя - найважливіше. Тим паче - життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що весняна наступальна кампанія російських окупантів вже провалилася. Водночас він підкреслив, що росіяни не націлені на зупинку війни.

Сьогодні, 20 березня, український моніторинговий канал DeepState зазначив, що ворог проснувся поблизу трьох населених пунктів в Донецькій області. Так, противник просунувся у Різниківці, поблизу Покровська та Новомаркового.

