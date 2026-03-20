З 1527 року народилося менше 100 мулів: ось чому

Мули живуть довше за коней і потребують менше корму, ніж кінь аналогічного розміру, розповіли зоологи.

До 1000 року до нашої ери жителі Анатолії, сучасної Туреччини, схрещували самців ослів із самками коней, щоб створити тварину, яка поєднувала б у собі найкращі якості обох: мула.

"З довгими вухами і міцним тілом [мули] поєднують у собі силу коня з витривалістю і потужністю осла. Вони володіють тим, що вчені називають "гібридною силою", і більш різноманітний генетичний склад дає певні переваги", – охарактеризувала цю тварину ветеринарна клініка Брук, пише Iflscience.

Наприклад, мули "живуть довше за коней і, як правило, потребують менше корму, ніж кінь аналогічного розміру". "Вони також краще відчувають небезпеку і обережніші, ніж коні чи осли, що робить їх надійнішими для їзди під час перетину важкопрохідної місцевості. Шкіра мула менш чутлива, ніж шкіра коня або осла, і більш стійка до сонця та дощу", – розповіли ветеринари.

Завдяки своїй універсальності, мули протягом історії знаходили застосування в найрізноманітніших сферах. Вони корисні на фермах, як осли, але можуть тягнути гоночні колісниці, як коні; навіть у XX столітті їх використовували у війнах, і вони досі є важливими помічниками, наприклад, для доставки ресурсів у віддалені райони або відвідування Гранд-Каньйону. Цілком логічно, що як тільки ця дивовижна тварина була створена, люди захотіли продовжувати її розводити, зазначило видання.

Є тільки одна проблема: мули не можуть розмножуватися. Фактично, за останні 500 років було зареєстровано всього близько 60 випадків народження дитинчат.

З огляду на їхнє походження, досить дивно, що мули взагалі можуть існувати. Осли та коні, хоча й належать до родини конячих, є різними видами.

"Осли та коні походять від спільного предка, диногіппуса, який жив на рівнинах Північної Америки близько 10 млн років тому. З того часу вони еволюціонували в абсолютно різних тварин. У результаті цієї тривалої еволюції осли є ближчими предками зебр, ніж коней", - розповів ветеринар Бен Харт.

Таким чином, у цих двох видів просто немає необхідного генетичного набору для зачаття: "їхні хромосоми погано збігаються", – пояснила генетик Моніка Родрігес.

У коней і ослів навіть різна кількість хромосом, додала Родрігес:

"У коня 64 хромосоми, а у віслюка – 62. Мул успадковує 32 кінські хромосоми від матері та 31 віслюкову хромосому від батька, загалом 63 хромосоми".

Родрігес розповіла, що наявність непарної кількості хромосом не має значення для повсякденного життя. "Клітини мула чудово діляться і утворюють нові клітини […] ніщо на зайвій або відсутній хромосомі не завдає їм шкоди", – зазначила вона.

Є лише один аспект життя, в якому вони не можуть брати участь: розмноження.

Чому мули не можуть розмножуватися

Коли двоє батьків заводять дитину, два набори хромосом добре підходять один до одного. Наприклад, хромосома 1 матері – найбільша з усіх – відповідатиме хромосомі 1 батька, що має схожий розмір і кодування, і так далі для кожного іншого набору. З мулами це не так.

У хромосом осла і коня при клонуванні мула позначається їхня різна кількість. До того ж вони різного розміру і форми.

"Все це разом створює справжню проблему. Хромосоми не можуть знайти своїх партнерів, і це призводить до того, що сперматозоїди та яйцеклітини не утворюються", – пояснила Родрігес.

"А відсутність сперматозоїдів або яйцеклітин означає відсутність дитинчат мулів", – зазначило видання.

Однак не все так просто. Іноді у мулів все ж народжуються лошата. Це дуже рідкісне явище – всього кілька десятків за майже 500 років, і більшість із них не підтверджені наукою. Але генетичні тести одного з дитинчат мула довели, що його мати була мулом, як би малоймовірним це не було.

"Шанс того, що подібне може статися, становить менше одного на 10 млрд", – прокоментував генетик Олівер Райдер.

