'До MAX також доберемося': Зеленський підколов Путіна щодо блокування Telegram в Росії

Путін забороняє сучасні технології, щоб відчувати себе знову молодим, жартує Зеленський.

Кроки, які Росія здійснює щодо обмеження соцмереж, мобільного зв’язку, спрямовані на тотальний контроль за росіянами. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що російські спецслужби працювали і працюють через Telegram в Україні.

"Ми це знаємо, виявляємо, боремось з цим. Що стосується нас, то скажу відверто, то ми також працюємо через Telegram в Росії", - зазначив Зеленський.

За його словами, через обмеження доступу до цієї мережі в РФ буде складніше передавати сигнали російському суспільству.

"Але в мене була доповідь щодо їх нової мережі MAX. До "Макса" ми також доберемося", - зазначив президент України.

За його словами, кроки, які спрямовані на обмеження соцмереж, мобільного зв’язку, "все це для тотального контролю".

"Розуміємо, що будує Путін в Росії чи майже вже побудував. Це такий крок назад. При чому крок на 100 років назад. Вони можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф, коней. Ось така цивілізація. А може, в принципі, Путіну це подобається і він так відчуває себе молодим", - зіронізував Зеленський.

Блокування непідконтрольних соцмереж в Росії

Як повідомляв УНІАН, у Службі зовнішньої розвідки України зазначали, що в Росії фактичне блокування месенджера Telegram розпочалося раніше, ніж очікувалося, хоча повне обмеження доступу мало бути з 1 квітня, технічні проблеми вже фіксуються навіть у містах-мільйонниках.

На цьому тлі російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер MAX. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

В українській розвідці зазначали, що представники російських еліт масово купують окремі смартфони та реєструють нові SIM-карти виключно для роботи з MAX, щоб не "світити" свої основні телефони. У неформальних розмовах вони прямо визнають: встановлення цього застосунку фактично означає передання пристрою під контроль ФСБ.

