Фельман виступає за перевибори місцевих рад

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Керівник обласного штабу БЮТ, народний депутат 5-го скликання Олександр ФЕЛЬДМАН виступає за проведення перевиборів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, точку зору О.ФЕЛЬДМАНА публікує «Сеть экстренного оповещения», посилаючись на його виступ у політичному ток-шоу на телеканалі АТВК.

О.ФЕЛЬДМАН:

– Чим займається у нас облрада? Розважає харків`ян. Чим займається міська рада? Все, чого ми домоглися, це із творення, недавно ухвалили рішення прокласти дорогу, провести дорогу через парк Горького. Але ж вона нікому не потрібна. Фахівці довели, що вона не потрібна. Більше того, самі депутати міськради, які проголосували за цю дорогу – 65 чоловік – половина з них упевнені, що вона не потрібна. Вони дзвонять мені, ми розмовляємо з ними. Вони говорять: «Ну, нас змусили. Ну, нам так сьогодні потрібно».

О .ФЕЛЬДМАН, вважає, що виходом з плачевного становища може стати розпуск міської та обласної рад і проведення дострокових виборів за новими принципами.

«Отож, розпустивши і зробивши все спочатку, на іншому зовсім, за іншим зовсім принципом і підходом до свого міста або своєї області, у нас є шанс перестати бути посміховищем всієї країни і перейти на конструктивну, зовсім нормальну роботу», - сказав О.ФЕЛЬМАН.