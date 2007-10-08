Облрада: чиновники ОДА саботують роботу постійних комісій
ПК не отримала звіту губернатора
Харків. 8 жовтня. УНІАН. Чиновники Харківської облдержадміністрації саботують роботу постійних комісій обласної ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської облради.
Постійна комісія Харківської облради з питань планування соціально-економічного розвитку регіонів ухвалила рішення не розглядати питання про звіт голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, йдеться у повідомленні.
Таке рішення прийняте «у зв’язку з тим, що звіт депутатам не був наданий».
«Члени комісії висловили також невдоволення тим, що на засідання комісії не з’явився запрошений зарані керівник Головного управління економіки облдержадміністрації, - зазначається у повідомленні.