Богословська: ПР не візьме мандати, якщо…

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА - четвертий номер у списку кандидатів у народні депутати від Партії регіонів - заявила, що перехід у опозицію неприйнятний для ПР, і все може закінчитися тим, що ПР відмовиться від своїх депутатських мандатів, що означатиме нові вибори.

«Партия регионов никогда не позволит, чтобы половина Украины находилась в меньшинстве и в оппозиции. Если вы будете выкручивать руки победителю этих выборов, если вы не сможете поставить свои собственные амбиции ниже, чем судьба страны и благо страны, мы не возьмем мандаты, мы пойдем на новые выборы. И эти выборы будут такими агрессивными», - передають слова І.БОГОСЛОВСЬКОЇ столичні видання, які вона сказала в ефірі каналу ICTV