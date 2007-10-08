Тимошенко не боїться, що регіонали можуть скласти мандати

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко не бачить загрози у тому, що новообрані депутати від Партії регіонів можуть скласти свої мандати і тим самим позбавити парламент VI скликання дієздатності.

Про це в понеділок пише російська газета "Известия" з посиланням на Тимошенко.

"Якщо вони зруйнують Раду, ми підемо на нові вибори. І виграємо їх. А "регіони" одержать у два рази менше голосів, ніж їм дісталося 30 вересня", - заявила Тимошенко.

У той же час газета відзначає, що спровокувати розпуск парламенту здатний і БЮТ, що також одержав 150 мандатів.

"Шантажуючи Україну перспективою нових дострокових виборів, Партія регіонів і Блок Тимошенко ведуть бій за прем`єрство. Що й не дивно. Відповідно до конституційної реформи, головна людина в Україні — саме прем`єр, а не президент", - відзначає газета.

"Ющенко обіцяє представити Тимошенко на посаду прем`єра, якщо вона зуміє домовитися з Партією регіонів про "мирний перехід в опозицію". Але ця місія для Юлії нездійсненна", - відзначає газета.

Видання також приводить думка деяких політологів, що "президент свідомо ставить перед Тимошенко нереальну задачу, і якщо вона з нею не справиться, з`явиться привід шукати нову кандидатуру на посаду глави уряду".

"А як показує досвід останнього часу, Ющенку простіше домовитися з прем`єром Януковичем, ніж з колишньою соратницею Юлією", - пише газета.

Газета також відзначає, що "якщо Партія регіонів доб`ється розпуску Ради, Янукович одержить додатковий рік прем`єрства".

"Відповідно до українського законодавства, інтервал між достроковими виборами має бути не менший, ніж 12 місяців. Якщо новообрана Рада 6-го скликання не вступить у свої права, легітимною виявиться попередня, 5-ого скликання, якою керує спікер Олександр Мороз і контрольована союзниками Януковича", - пише газета.

Також видання нагадує, що коаліція під управлінням Партії регіонів за рік цілком може сформувати конституційну більшість (300 голосів) і "перетворити Україну в парламентську республіку, ліквідувати інститут президентства і надати російській мові державний статус".

"Саме ці "стратегічні пункти" значаться в програмах учасників коаліції 5-го скликання — Партії регіонів, соціалістів і комуністів", - додає газета.

Українська правда