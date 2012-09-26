На Харківщині протягом 5 днів у ДТП загинуло 13 осіб

Харків. 26 вересня. УНІАН. На території Харківської області з 21 по 25 вересня сталися 39 дорожньо-транспортних пригод із постраждалими, у яких загинуло 13 осіб.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, у цих аваріях 58 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Крім цього, за 5 днів працівники ДАІ на автошляхах області виявили та припинили 1303 порушення правил дорожнього руху, затримали 171 водія за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, склали 309 адміністративних протоколів на водіїв за перевищення швидкісних режимів, 24 – за проїзд на заборонений сигнал світлофора, 12 – за порушення Правил обгону транспортних засобів.

Державтоінспекція Харківської області висловлює занепокоєння кількістю дорожньо-транспортних пригод з постраждалими людьми протягом останніх 5 днів та закликає водіїв і пішоходів неухильно дотримуватися вимог правил дорожнього руху України.