Добкін взяв під контроль вирішення проблемних питань у земельній сфері

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін взяв під особистий контроль вирішення проблемних питань у земельній сфері.





Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, 2 жовтня в селі Левківка Ізюмського району відбулася спільна нарада, на якій були обговорені земельні питання.

У нараді взяли участь губернатор М.Добкін, голова Харківської облради Сергій Чернов, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор Козицький, керівник Державної податкової служби в Харківській області Андрій Роздайбіда, керівник Департаменту АПР ХОДА Віталій Панов та інші посадові особи. Також були присутні жителі кількох населених пунктів Ізюмського, Близнюківського, Коломацького і Валківського районів.

Представники сільрад звернулися до губернатора з проханням розібратися в нестандартній ситуації, яка склалася у сфері земельних відносин. У ряді агропідприємств порушується земельне та трудове законодавство, не виплачується або виплачується несвоєчасно плата за оренду землі, орендарі не беруть участі у розвитку соціальної сфери населених пунктів.

М.Добкін взяв під особистий контроль вирішення всіх проблемних питань. Він повідомив, що буде створено робочі групи, які проаналізують ситуацію по кожній сільській раді і допоможуть людям вирішити їхні проблеми. Також губернатор дав доручення розібратися в ситуації заступникам губернатора Юрію Сапронову та Олегу Анпілогову, головам райдержадміністрацій.

«Подібна ситуація була минулого року в одній із сільських рад Куп`янського району. Точно так само: я приїхав туди і побачив задоволеного життям керівника і людей, які бояться підняти голову, тому що він їх залякав. Ми разом ухвалили рішення, люди розірвали договір з цією агрофірмою та передали свої паї в управління людині, яка зараз користується їхньою довірою. Триває нормальна робота, яка є візитною карткою нашого регіону, адже у сільському господарстві ми посідаємо лідируючі позиції два роки поспіль. У цьому випадку все залежить від людей», – сказав М.Добкін.

Він зазначив, що наступна зустріч із жителями відбудеться 2 - 10 грудня, будуть підбиті проміжні підсумки і перевірений хід виконання сьогоднішніх доручень.

Фото прес-служби ХОДА