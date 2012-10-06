В обласній травматологічній лікарні відкрито реконструйований операційний блок

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін у п`ятницю, 5 жовтня, відкрив реконструйований операційний блок Обласної травматологічної лікарні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у заході також взяли участь голова обласної Сергій Чернов та заступник губернатора Ігор Шурма.

М.Добкін подякував будівельникам, керівництву медустанови та персоналу, який у непростих умовах виконував свою роботу.

«Найголовніше, що все це буде служити для простих людей і для тих, у кого є можливість оплачувати своє лікування, і для тих, у кого немає такої можливості. Вони всі будуть проходити лікування в сучасних умовах, де кваліфіковані лікарі зможуть вже працювати в людських умовах на професійному обладнанні», - сказав М.Добкін.

Згідно з інформацією прес-служби ХОДА, у ході реконструкції операційного блоку створено унікальну систему канального кондиціювання повітря, збудована витяжна вентиляція з попередньою фільтрацією, облаштовано централізовану систему забезпечення киснем та подачі лікувальних газів до операційних, встановлені нові прилади освітлення всіх приміщень операційного блоку, створені умови для забезпечення безперебійного енергоживлення.

Серед 7 операційних залів окремі пристосовані для ендопротезування великих суглобів, для проведення ортопедо-травматологічних втручань у дітей, для здійснення втручань за допомогою лапароскопічної техніки, у тому числі і при таких операціях на суглобах. Окремо обладнана вертебрологічна операційна для проведення операцій високої складності на хребті із застосуванням електронно-оптичного перетворювача зображення.

Закуплено сучасне медичне обладнання для оснащення операційного блоку на загальну суму 785 тис грн: 7 столів операційних, нові операційні лампи, 5 діатермокоагуляторів, 4 відсмоктувачі хірургічні та ін. За рахунок залучених коштів для потреб лікарні закуплено медичне обладнання (у тому числі стерилізаційне – сухожарова шафа, аквадистилятор та ін.), а також інвентар на загальну суму 44,4 тис грн.

Наступного року, за словами керівника області, у лікарні планується відремонтувати приймальне відділення і палати інтенсивної терапії.

Фото прес-служби ХОДА