Соціологи вважають, що Бережна переможе на виборах з великим відривом

Харків. 9 жовтня. УНІАН. У харківському мажоритарному окрузі №169 (Київський і частина Московського району Харкова) явним лідером виборчих перегонів є нинішній народний депутат України від Партії регіонів Ірина Бережна.

За неї сьогодні готові проголосувати понад 30% виборців із числа тих, які прийдуть на виборчі дільниці 28 жовтня. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного харківським нуково-виробничим підприємством «Прикладна соціологія» з 21 вересня по 1 жовтня 2012 року.

«Серед кандидатів-мажоритарників у окрузі №169 визначився явний лідер - це Ірина Бережна. Найближчі конкуренти - досить далеко, - зазначає керівник НВП «Прикладна соціологія» Олександр Кизилов.

За його словами, представник від об`єднаної опозиції Олександр Кірш користується підтримкою 6,6 % харків`ян, а представник Компартії Віктор Сидорченко - 4,9%. Висуванець партії «Удар» Андрій Адамович має рейтинг в 3,9%. Решта кандидатів набирає менше 2% голосів.

«Таким чином, можна зробити висновок, що розрив між лідером виборчої гонки є досить серйозним, і, як ми вважаємо, навряд чи він буде подоланий за два тижні, що залишилися. Зробити це дуже важко», - зазначив О.Кизилов.

Соціолог також звертає увагу на як і раніше високий відсоток тих виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором (близько 40%). За словами соціолога, значна частина цих людей просто не прийдуть на виборчі дільниці в день виборів.

Дані по кандидатах також корелюються з опитуваням щодо можливої підтримки політичних партій тими харків`янами, які проживають у 169-му окрузі, Так, лідируючі позиції посідає Партія регіонів (за неї готові голосувати близько 30% виборців). Партії «Удар» і КПУ готові підтримати по 8% виборців. «Батьківщина» користується подтримкою 6% виборців. Партії «Україна - вперед!» і «Свобода» не долають прохідний бар`єр (3% і 1% відповідно). Всі інші учасники гонки набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилося науково-виробничим підприємством «Прикладна соціологія» з 21 вересня по 1 жовтня 2012 року. Було опитано 1000 осіб у частині Московського та різних мікрорайонах Київського району Харкова. Погрішність вибірки становить 3,2%.