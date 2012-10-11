Бережна подарувала харків'янам два концерти легендарних бардів

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Кіноконцерном залі «Україна» відбулися два концерти авторської пісні, на яких народний депутат України Ірина Бережна запросила представників наукових установ і підприємств Харкова, а також ветеранів війни і праці, представників громадськості та молоді.

Концерти були присвячені Міжнародному дню музики та 80-річчу розщеплювання ядра атома літію в ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), повідомляє Status quo.

Як зазначила І.Бережна, в ті далекі роки, коли в СРСР розвивалася ядерна фізика, зароджувалося нове і, як виявилося, не менш важливе для країни явище - бардівська або авторська пісня (як відомо, одна з перших бардівських пісень «Бригантина підіймає вітрила» була вперше виконана у 1937 р.).

«Я рада зустрічі з музикантами, які співають пісні нашого століття, і завжди для мене дуже зворушливо, коли починають говорити про авторську музику й тексти! Може тому, що сама закінчила музичну школу по класу фортепіано і навіть намагалася складати вірші й пісні, але в першу чергу тому, що в авторських піснях відбивається душа людини. Вони учать нас бути щирими, добрими і чуйними. Багато фраз із пісень Володимира Висоцького стали визначальними у моєму житті. Саме його пісні вчать розумінню справжньої дружби і честі! У сучасному світі суєти не часто є можливість подумати про вічні цінності і просто відпочити, слухаючи хорошу музику. Саме тому сьогодні я запросила вас на цей концерт», - звертаючись зі сцени, сказала І.Бережна.

Промовляючи перед присутніми, соліст зоряного ансамблю легендарних бардів Костянтин Тарасов сказав: «Наше минуле складається з пісень, які ми з вами із задоволенням слухали і співали багато років. І ця зустріч, така радісна для нас, відбулася завдяки дуже хорошій людині, шанувальниці справжнього мистецтва, народному депутатові Ірині Бережній. Ми їй дуже вдячні, тому що завдяки її доброму музичному смаку ми до вас у гості їздимо практично, як до себе додому. Дякуємо вам, дорога Ірино».

«Правду кажуть, що музика не старіє! Спасибі величезне артистам за чудовий, душевний концерт! Я слухала ці чудові пісні, щиро раділа і згадувала своє піонерське дитинство та молодість своїх батьків. На жаль, нам так часто не вистачає часу, щоб сказати їм найважливіші слова - про те, як ми їх любимо і просто сказати їм спасибі! А так само сказати слова подяки близьким, рідним, сусідам, друзям і людям, які живуть поряд з нами. Я живу в Київському районі, і сьогоднішній концерт, це моя подяка вам, за ваш героїчний подвиг, за вашу працю, за ваші світлі серця, щирість, підтримку і просто за те, що ви є!» - зазначила І.Бережна.

Концерт завершився виконанням пісні Олега Мітяєва «Як здорово, що всі ми тут, сьогодні зібралися!». При цьому І.Бережна заспівала для харків`ян разом з артистами колективу зоряного ансамблю легендарних бардів. Музиканти також виконали пісні Візбора, Галича, Мітяєва, Окуджави та Висоцького.