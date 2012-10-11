Сім'ям дітей, що захворіли в Богодухові, виділять по 1 тисячі гривень - Добкін

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Богодухівському районі, де ряд дітей занедужав дизентерією, кожна родина з хворою дитиною отримає на лікування і відновлення здоров`я дітей по 1 тисячі гривень.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відповідне доручення сьогодні в ході виїзної наради в Богодухові дав губернатор Михайло Добкін.

«Кожна сім`я, де є хвора дитина, повинна отримати по тисячі гривень, щоб відновити здоров`я дітей, що перехворіли, оскільки дизентерія - це серйозна хвороба, після якої дуже складно повернутися в колишню форму», - сказав М.Добкін.

Також він доручив своїм заступникам Ігореві Шурмі та Євгену Савіну, які були присутні на нараді, забезпечити закупівлю усіх необхідних медикаментів для Богодухівської районної лікарні, щоб всі ліки діти отримували безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, у Богодухові Харківської області 5-7 жовтня до інфекційної лікарні було госпіталізовано 21 особу, у т. ч. 19 дітей Богодухівської гімназії №1 та №2 з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Під час епідрозслідування стану організації харчування в гімназії на харчоблоці виявлено порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, а саме: недотримуються правила зберігання харчових продуктів та сировини, виявлено продукти без маркування та супровідної документації, що підтверджує її якість та безпечність, відсутній контроль за організацією харчування у закладі, порушено ведення медичної документації, у т.ч. по контролю за організацією харчування, недостатня кількість інвентарю для прибирання тощо.

Як повідомила 8 жовтня прес-служба МОЗ України, комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів триває. Ситуація перебуває на контролі Державної санітарно-епідеміологінчої служби України.

Станом на 9 жовтня у Богодухівському районі було зареєстровано вже 42 особи з кишковою інфекцією.