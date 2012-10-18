Маренич: Харків - місто, яке приваблює таланти

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Харків став тим містом, яке приваблює багатьох талановитих кінорежисерів, акторів і всіх, хто небайдужий до світу мистецтва і, особливо, до світу кіно.

Про це сказала на церемонії відкриття Днів російського кіно в Харкові в рамках проекту «Харьковская сирень» PS» начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Я дуже рада, що «Харківськая сирень» продовжує свій проект, який ми назвали «Харьковская сирень PS», тому що я впевнена - та кількість цікавих, добрих і теплих зустрічей, які нам дарує цей проект, не має права обмежуватися тільки п`ятьма днями в травні місяці. І сьогодні, в жовтні, у нас розквітає справжня «Харьковская сирень», і харків`яни зустрічають зірок російського кінематографа», - передає слова В.Маренич сайт облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Харкові розпочалися Дні російського кіно. Демонстрація фільмів проходить у кінотеатрі ім. Довженка.