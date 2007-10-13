Металіст відбув до Луцька

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Футболісти і тренери Металіста відбули на тренувальний збір до Луцька.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу, у складі команди 24 футболіста.

На збір виїхали: воротарі – Горяїнов, Тлумак, польові гравці – Обрадович, Папа Гуйє, Бабич, Ганчаржик, Світличний, Нвоха, Курилов, Рикун, Едмар, Зезе, Сєлін, Киктєв, Ребенок, Поступаленко, Девич, Костюк, Валяєв, Слюсар, Данилов, Барилко, Давидов, а також 18-літній півзахисник Олег Міщенко з київського «Динамо-2», котрий буде знаходитися на перегляді.

Відсутні на зборі лише викликані у збірні: Антонов, Фомін, Сидоренко, Бордіян, Джакобія та Махдуфі.

Наступну гру Чемпіонату України Металіст проведе з клубом Харків 21 жовтня.