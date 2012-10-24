З Харківщини вивезено 50% меланжу та ракетного палива - Добкін

Харків. 24 жовтня. УНІАН. З військового складу в Шевченківському районі Харківської області вивезено 50% запасів меланжу та ракетного палива.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це голова ОДА Михайло Добкін поінформував у вівторок під час зустрічі з профспілковим активом області.

«Основні зусилля були спрямовані на те, щоб вивезти меланж і ракетне паливо з Харківської області. Є спеціальна програма ЄС, яка оплачує вивезення цих складових для переробки на території Російської Федерації. Ми в цьому році вивезли 50% меланжу і ракетного палива з цього складу, до кінця року вивеземо ще близько 25% від попередньої загальної кількості», - сказав М.Добкін.

Він заявив, що «наступного року ми цю проблему повністю вирішимо».

Як повідомляв УНІАН, за даними Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, на складах військової частини А-2136 в Шевченківському районі Харківської області станом на початок 2012 року зберігалися такі речовини: меланж (окислювач) – 5154,6 тонн; ракетне паливо -153,5 тонн, у тому числі самін - 108,5 тонн, проніт - 8,3 тонни, гептил - 36,7 тонн.

Довідка УНІАН. Для проведення комплексу заходів з вивезення меланжу з території Харківської області країни-донори ОБСЄ виділили понад 2,2 млн євро. Вивезення меланжу з Харківщини за межі України відбувалося трьома партіями. Зокрема, наприкінці березня 2012 року залізничним транспортом було відправлено перші 770 тонн, 5 травня - ще 515 тонн.

Меланж із Харківщини відправляється до Росії на одне з оборонно-промислових підприємств, де у присутності представників ОБСЄ цю речовину утилізують.