У Харкові знайшли підпільне казино

Харків. 24 жовтня. УНІАН. У Харкові правоохоронці викрили підпільне казино.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ігровий заклад виявили в центральному районі міста.

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю облуправління міліції в підпільному казино виявили та вилучили чотири рулетки, дев’ять покерних столів та 16 гральних автоматів.

Правоохоронці також вилучили фірмові ігрові фішки казино різних номіналів на суму понад 4 млн грн і гральне обладнання на суму близько 300 тис. дол.

За даними міліції, казино було ретельно замасковане: на приміщенні не було жодної вивіски, двері були завжди зачинені, а в закладі діяла чітко налагоджена система безпеки і пропусків (постійних відвідувачів, бажаючих взяти участь в азартних іграх, адміністратор закладу впускав тільки виключно за клубними картками).

Також під час огляду казино працівники міліції виявили анкети членів клубу, які допомагають правоохоронцям зібрати докази щодо підтвердження фактів незаконної діяльності казино.

На даний момент проводиться подальша перевірка, встановлюються організатори та особи, причетні до діяльності цього закладу.