В Ізюмі встановлять меморіальну дошку Ігорю Лубченку

Харків. 24 жовтня. УНІАН. 1 листопада в Ізюмі на фасаді редакції міськрайонної газети «Обрії Ізюмщини» відбудеться відкриття меморіальної дошки громадському діячеві, Заслуженому журналісту України, колишньому голові Національної спілки журналістів України Ігорю Лубченку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ.

Саме в Ізюмі розпочався шлях І.Лубченка у журналістику. З нагоди відкриття дошки планується проведення урочистого мітингу, в якому візьмуть участь голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко та актив НСЖУ. 3 листопада передбачається перше вручення Національної премії за захист свободи слова імені І.Лубченка.