За 8 місяців ц.р на Харківщині реалізовано промислової продукції на 38,8 млрд грн

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Промисловість Харківської області в цілому працює практично на рівні минулого року. За 8 місяців цього року промислової продукції реалізовано майже на 38,8 млрд. грн. Це становить понад 5% всієї реалізованої продукції України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це на зустрічі з профспілковим активом Харківщини сказав губернатор Михайло Добкін.

«Позитивна динаміка спостерігається у виробництві і розподілі електроенергії, газу і води. Питома вага в обсязі реалізації області - 23%. Приріст - 111,3%. Приріст металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів - 110,8%. Обробка деревини, виробництво виробів з деревини теж дали приріст. Обсяги виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів залишилися на рівні минулого року. Питома вага в обсязі реалізації становить майже 25%», - поінформував М.Добкін.

Фото прес-служби ХОДА