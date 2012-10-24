469 мешканців Харківщини готові брати участь у Програмі доступного житла - Дулуб

Харків. 24 жовтня. УНІАН. 469 мешканців Харківщини готові брати участь у Програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за словами першого заступника голови облдержадміністрації Валентина Дулуба, в Харківській області триває активна робота з реалізації Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла.

За його даними, станом на 24 жовтня участь у програмі беруть 8 будівельних компаній; кредити видають 7 банків, відібрано для участі в програмі 17 житлових будинків, у яких громадяни можуть придбати 1520 квартир.

В.Дулуб повідомив, що на сьогодні укладено 49 договорів на часткову компенсацію відсотків і видано кредитів на 9 млн. 374 тис. грн. Із запланованих коштів у сумі 60 млн. 183 тис. грн. для надання часткової компенсації надійшло 15 млн. грн. Бажання брати участь у Програмі виявило 469 осіб, повідомив перший заступник губернатора.