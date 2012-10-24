В Лозовій буде споруджено фізкультурно-оздоровчий комплекс

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Сьогодні в ході робочої поїздки в Лозівський район голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заклав капсулу «Послання нащадкам» у фундамент фізкультурно-оздоровчого комплексу міста Лозова.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у заході також взяли участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, голова Лозівської райдержадміністрації Богдан Рева та Почесний громадянин міста Лозова, президент індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршфельд.

«Сьогодні найважливіша подія в житті міста Лозова. Я впевнений, що в новому фізкультурно-оздоровчому комплексі будуть виховуватися спортсмени, які захищатимуть честь Харкова, області та України на різноманітних змаганнях. Я впевнений, що успіхи дітей, які присутні сьогодні тут, ще попереду. Головне зараз - створити для них матеріально-технічну базу», - сказав під час церемонії закладення капсули М.Добкін.