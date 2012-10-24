У Лозовій відкрито реконструйований операційний блок районної лікарні

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Лозовій урочисто відкрито реконструйований операційний блок Центральної районної лікарні, яка входить до системи міжрайонних медичних центрів області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії відкриття операційного блоку взяли участь голова облдержадміністрації Михайло Добкін, голова обласної ради Сергій Чернов, голова Лозівської райдержадміністрації Богдан Рева та почесний громадянин м. Лозова, президент індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршфельд.

«Сьогодні ми відкрили операційний блок, куди можна привезти будь-яких іноземних фахівців, і вони будуть працювати в звичних для себе умовах. Наше завдання - створювати умови для роботи лікарів, щоб вони могли повністю реалізувати свій професіоналізм. Мовиться й про підвищення заробітної плати. На жаль, доходи нашої економіки не дозволяють всім відразу підняти заробітну плату. Ми почали з пенсій і виплат незахищеним верствам населення. Наступний етап - це вчителі, лікарі, працівники соціальних служб. Крок за кроком ми будемо наводити порядок, бо це наше завдання», - сказав М.Добкін під час церемонії відкриття блоку.

Довідка прес-служби ХОДА. У 2012 році з обласного бюджету виділено 1 260 тис. грн. для проведення реконструкції операційного блоку Лозівської центральної районної лікарні. Ще 140 тис. грн. як співфінансування додатково виділено із місцевого бюджету.

Загальна площа реконструйованих приміщень операційного блоку становить 363,9 кв. м. В ході реконструкції проведений великий обсяг робіт у 4 операційних залах: створено нову систему вентиляції та кондиціювання повітря; проведена заміна систем подачі кисню та електропостачання та встановлені нові прилади освітлення всіх приміщень операційного блоку; проведена заміна санітарно-технічної системи та обладнання; заміна систем постачання холодної і гарячої води та каналізації; використані сучасні оздоблювальні матеріали, що відповідають нормам дезінфекційної безпеки; замінені 15 вікон та 17 дверей на енергозберігаючі та ін.

За рахунок коштів обласного бюджету поставлене сучасне медичне обладнання для оснащення операційного блоку на загальну суму 547,9 тис. грн. (столи операційні, лампи безтіньові, діатермокоагулятори, відсмоктувачі хірургічні). За кошти місцевого бюджету проведений капітальний ремонт покрівлі оперблоку, приміщень приймального відділення на площі 538,46 кв. м загальною вартістю 568,7 тис. грн.