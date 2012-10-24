Янукович у четвер відвідає Харківську область

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Завтра, 25 жовтня, Президент України Віктор Янукович із робочим візитом відвідає Харківську область.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Планується, що Президент візьме участь в урочистій церемонії оголошення початку буріння компанією «Shell» першої газової свердловини Біляївська-400 в селі Веселе Первомайського району, відвідає ВАТ «Турбоатом», де проведе брифінг, а також огляне реконструйований плавальний басейн у Міському палаці дитячої та юнацької творчості.

У зв’язку з робочою поїздкою В.Януковича до Харкова Державтоінспекція повідомляє, що 25 жовтня рух автотранспорту по пр. Гагаріна, вул. Кірова, пр. Московському, Салтівському шосе, пр. 50-річчя СРСР буде тимчасово обмеженим.